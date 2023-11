Nippon Telegraph and Telephone informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nippon Telegraph and Telephone hat am 07.11.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2023 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,46 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,72 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,12 Prozent auf 3 253,50 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3 217,31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 3,84 JPY gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 3 235,20 Milliarden JPY ausgegangen.

Redaktion finanzen.at