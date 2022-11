Nippon Telegraph and Telephone legte Quartalsergebnis vor

Nippon Telegraph and Telephone hat sich am 08.11.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2022 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 92,97 JPY gegenüber 92,90 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 3 217,31 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 7,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2 995,08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 97,03 JPY gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 3 105,23 Milliarden JPY ausgegangen.

Redaktion finanzen.at