Nippon Telegraph and Telephone mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nippon Telegraph and Telephone hat am 10.05.2024 die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Nippon Telegraph and Telephone hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,20 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,11 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Nippon Telegraph and Telephone im vergangenen Quartal 3 657,71 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nippon Telegraph and Telephone 3 563,60 Milliarden JPY umsetzen können.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,34 JPY erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 3 534,75 Milliarden JPY belaufen hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 15,09 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Nippon Telegraph and Telephone ein EPS von 13,92 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,81 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13 374,57 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 13 136,19 Milliarden JPY im Vorjahr.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 15,08 JPY und einen Umsatz von 13 325,24 Milliarden JPY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at