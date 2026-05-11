Nippon Telegraph and Telephone präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nippon Telegraph and Telephone hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 1,38 JPY. Im letzten Jahr hatte Nippon Telegraph and Telephone einen Gewinn von 1,81 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3 988,08 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3 655,00 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 12,61 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 11,96 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Nippon Telegraph and Telephone 14 409,12 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 13 704,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at