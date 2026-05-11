|
11.05.2026 06:31:29
Nippon Telegraph and Telephone präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Nippon Telegraph and Telephone hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0,22 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nippon Telegraph and Telephone 0,300 USD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 25,42 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 2,09 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Nippon Telegraph and Telephone ein Gewinn pro Aktie von 1,96 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 95,62 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,37 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 89,90 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich in Grün -- DAX schließt stabil -- US-Börsen knapp im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.