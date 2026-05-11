Nippon Telegraph and Telephone präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nippon Telegraph and Telephone hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,22 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nippon Telegraph and Telephone 0,300 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 25,42 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 2,09 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Nippon Telegraph and Telephone ein Gewinn pro Aktie von 1,96 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 95,62 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,37 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 89,90 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at