Nippon Telegraph and Telephone stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nippon Telegraph and Telephone stellte am 08.02.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,863 USD gegenüber 0,743 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 26,39 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,77 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,798 USD gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 26,92 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at