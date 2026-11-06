Nippon Telegraph and Telephone stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nippon Telegraph and Telephone präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,43 USD gegenüber 0,690 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,26 Prozent zurück. Hier wurden 23,51 Milliarden USD gegenüber 23,81 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at