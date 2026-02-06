Nippon Telegraph and Telephone stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nippon Telegraph and Telephone äußerte sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,03 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,55 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,47 Prozent auf 3 648,33 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3 459,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at