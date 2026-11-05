Nippon Telegraph and Telephone stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nippon Telegraph and Telephone hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,77 JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,06 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 3 744,45 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3 510,67 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at