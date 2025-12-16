NIPPON TELEPHONE: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

NIPPON TELEPHONE stellte am 15.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,68 JPY, nach -7,000 JPY im Vorjahresvergleich.

NIPPON TELEPHONE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,99 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 98,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 40,130 JPY. Im Vorjahr hatten -15,330 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 6,26 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte NIPPON TELEPHONE 4,73 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at