NIPPON TELEPHONE legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NIPPON TELEPHONE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 14,39 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -43,250 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 2,19 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,59 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at