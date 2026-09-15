NIPPON TELEPHONE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NIPPON TELEPHONE hat am 14.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,23 JPY. Im Vorjahresviertel waren 0,750 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 50,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,95 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,30 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at