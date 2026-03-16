NIPPON TELEPHONE veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

NIPPON TELEPHONE lud am 13.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 8,65 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,310 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat NIPPON TELEPHONE 2,53 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 83,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at