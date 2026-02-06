Nippon Television: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Television hat am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 80,51 JPY. Im Vorjahresviertel waren 54,05 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 124,26 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 116,74 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at