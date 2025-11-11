|
Nippon Thompson präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Nippon Thompson hat am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 14,36 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,53 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,32 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 13,70 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
