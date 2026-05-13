Nippon Thompson stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nippon Thompson lud am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,74 JPY gegenüber 14,05 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 17,39 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,10 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 58,51 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Nippon Thompson ein Gewinn pro Aktie von 14,18 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 63,03 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 15,90 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 54,38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at