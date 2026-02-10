Nippon Thompson stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nippon Thompson lud am 09.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 18,15 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 1,24 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 15,39 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 13,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at