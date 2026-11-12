Nippon Thompson vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nippon Thompson hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 33,06 JPY gegenüber 14,36 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Nippon Thompson hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,96 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 36,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at