Nippon Thompson zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Thompson ließ sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nippon Thompson die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 34,93 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 10,26 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,85 Milliarden JPY – ein Plus von 32,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nippon Thompson 14,94 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at