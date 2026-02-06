Nippon Tungsten hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Nippon Tungsten hat am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 49,27 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 39,00 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nippon Tungsten in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,21 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,02 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at