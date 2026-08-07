Nippon Tungsten stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nippon Tungsten hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 114,58 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 37,41 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 34,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,13 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,20 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at