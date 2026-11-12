Nippon Tungsten vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nippon Tungsten hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 149,79 JPY gegenüber 25,28 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 4,45 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 52,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at