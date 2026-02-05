NIPPON VALQUA INDUSTRIES: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

NIPPON VALQUA INDUSTRIES hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 59,47 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 45,81 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,22 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 14,90 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at