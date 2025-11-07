NIPPON VALQUA INDUSTRIES legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NIPPON VALQUA INDUSTRIES hat am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 73,21 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 39,77 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14,87 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 13,13 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at