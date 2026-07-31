NIPPON VALQUA INDUSTRIES mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NIPPON VALQUA INDUSTRIES hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 186,18 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 71,72 JPY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIPPON VALQUA INDUSTRIES im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,19 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 13,95 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at