NIPPON VALQUA INDUSTRIES präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NIPPON VALQUA INDUSTRIES ließ sich am 13.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NIPPON VALQUA INDUSTRIES die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 52,44 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 73,80 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,15 Prozent zurück. Hier wurden 15,50 Milliarden JPY gegenüber 16,52 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 279,44 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte NIPPON VALQUA INDUSTRIES ein EPS von 381,56 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 0,70 Prozent auf 61,74 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte NIPPON VALQUA INDUSTRIES 62,18 Milliarden JPY umgesetzt.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 299,15 JPY sowie einen Umsatz von 62,00 Milliarden JPY prognostiziert.

Redaktion finanzen.at