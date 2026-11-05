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05.11.2026 06:31:28
NIPPON VALQUA INDUSTRIES: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
NIPPON VALQUA INDUSTRIES hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 127,70 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 73,21 JPY je Aktie generiert.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,22 Prozent auf 17,23 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,13 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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