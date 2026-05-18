NIPPON VALQUA INDUSTRIES stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NIPPON VALQUA INDUSTRIES hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 86,76 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 106,38 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat NIPPON VALQUA INDUSTRIES 16,25 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 291,16 JPY gegenüber 265,80 JPY im Vorjahr.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,59 Prozent auf 58,56 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 60,11 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at