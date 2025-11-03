Nippon Yakin Kogyo: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Yakin Kogyo äußerte sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 118,26 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 158,16 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 36,54 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 42,24 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at