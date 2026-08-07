Nippon Yakin Kogyo stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nippon Yakin Kogyo hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 199,80 JPY. Im Vorjahresviertel waren 142,42 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 42,28 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 7,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 39,20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at