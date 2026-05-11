Nippon Yakin Kogyo veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nippon Yakin Kogyo hat am 08.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 125,05 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 176,47 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Nippon Yakin Kogyo im vergangenen Quartal 39,00 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nippon Yakin Kogyo 40,73 Milliarden JPY umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 519,86 JPY, nach 819,46 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Nippon Yakin Kogyo im vergangenen Geschäftsjahr 150,87 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nippon Yakin Kogyo 172,10 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at