Nippon Yakin Kogyo zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Yakin Kogyo lud am 06.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 134,13 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 233,38 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36,12 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 15,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,53 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

