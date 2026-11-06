Nippon Yusen KK (NYK line): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nippon Yusen KK (NYK line) hat am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 337,76 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 118,44 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 777,37 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 581,18 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at