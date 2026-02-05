Nippon Yusen KK (NYK line): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nippon Yusen KK (NYK line) lud am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 107,99 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 292,86 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 629,97 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 660,14 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

