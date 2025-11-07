Nippon Yusen KK (NYK line) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nippon Yusen KK (NYK line) hat am 06.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 118,44 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 344,67 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Nippon Yusen KK (NYK line) mit einem Umsatz von insgesamt 581,18 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 665,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 12,62 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at