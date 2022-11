Nippon Yusen KK (NYK line) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Yusen KK (NYK line) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2022 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 713,79 JPY. Im Vorjahresviertel waren 513,48 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nippon Yusen KK (NYK line) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 692,83 Milliarden JPY im Vergleich zu 546,77 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 677,68 JPY gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 622,37 Milliarden JPY geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at