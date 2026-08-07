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07.08.2026 06:31:29
Nippon Yusen KK (NYK line): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Nippon Yusen KK (NYK line) stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 166,10 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 120,90 JPY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Nippon Yusen KK (NYK line) mit einem Umsatz von insgesamt 727,66 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 600,93 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 21,09 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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