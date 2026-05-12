Nippon Yusen KK (NYK line): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nippon Yusen KK (NYK line) präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 157,52 JPY gegenüber 191,86 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Nippon Yusen KK (NYK line) im vergangenen Quartal 611,62 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nippon Yusen KK (NYK line) 611,74 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 504,85 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1070,32 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2 423,69 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 2 588,70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at