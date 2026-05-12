12.05.2026 06:31:29

Nippon Yusen KK (spons ADRs) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nippon Yusen KK (spons ADRs) hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,250 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,88 Prozent auf 3,90 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,01 Milliarden USD gelegen.

In Sachen EPS wurden 0,670 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nippon Yusen KK (spons ADRs) 1,40 USD je Aktie eingenommen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,28 Prozent auf 16,08 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 16,98 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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