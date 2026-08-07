Nippon Yusen KK (spons ADRs) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nippon Yusen KK (spons ADRs) stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Nippon Yusen KK (spons ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,170 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,57 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at