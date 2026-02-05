Nippon Yusen KK (spons ADRs): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nippon Yusen KK (spons ADRs) veröffentlichte am 04.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,380 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,62 Prozent auf 4,09 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,33 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at