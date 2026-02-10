NIPRO: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

NIPRO hat am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 66,09 JPY gegenüber 39,64 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat NIPRO 169,92 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 167,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at