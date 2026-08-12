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12.08.2026 06:31:29
NIPRO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
NIPRO hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 23,48 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 20,06 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,23 Prozent auf 167,55 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 159,22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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