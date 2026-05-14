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14.05.2026 06:31:29
NIPRO stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
NIPRO äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei -19,50 JPY. Ein Jahr zuvor waren -9,070 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 173,23 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 165,30 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 82,80 JPY. Im Vorjahr hatte NIPRO 31,36 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat NIPRO 660,54 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,47 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 644,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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