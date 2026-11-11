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11.11.2026 06:31:29
NIPRO vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
NIPRO präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 3,88 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIPRO 16,15 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 171,95 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 158,16 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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