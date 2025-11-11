|
11.11.2025 06:31:28
NIPRO: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
NIPRO lud am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16,15 JPY gegenüber -15,320 JPY im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig standen 158,16 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 0,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIPRO 159,63 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
