NIQ Global Intelligence: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

NIQ Global Intelligence hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,12 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,04 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at