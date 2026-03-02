|
02.03.2026 06:31:29
NIQ Global Intelligence stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
NIQ Global Intelligence gab am 27.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIQ Global Intelligence -0,550 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 1,14 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,04 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1,320 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIQ Global Intelligence ein EPS von -2,490 USD in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 5,68 Prozent auf 4,20 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 3,97 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.