NIQ Global Intelligence stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NIQ Global Intelligence gab am 27.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIQ Global Intelligence -0,550 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 1,14 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,04 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1,320 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIQ Global Intelligence ein EPS von -2,490 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 5,68 Prozent auf 4,20 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 3,97 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at