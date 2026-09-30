NIQ Global Intelligence Aktie
WKN DE: A41D33 / ISIN: IE000JMT8VI3
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30.09.2026 18:59:34
NIQ Integrates Google's Meridian Into NIQ Cadence
(RTTNews) - Wednesday, NIQ Global Intelligence plc (NIQ) announced that it plans to expand its relationship with Google through the integration of Meridian, Google's open-source MMM framework, into NIQ Cadence, its AI-native marketing effectiveness operating system.
NIQ Cadence integrates Meridian into a unified platform that combines data, models, and scenario planning, helping marketers measure ROI and make real-time optimization decisions.
The platform aims to address the gap between the growing need for marketing accountability and timely insights.
On the NYSE, the shares were trading 0.32 percent up at $17.45.
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09.08.26
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Analysen zu NIQ Global Intelligence PLC
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