Nirav Commercials stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nirav Commercials hat am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,93 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,460 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Nirav Commercials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,0 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at