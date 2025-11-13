|
13.11.2025 06:31:28
Nirav Commercials stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Nirav Commercials hat am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,93 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,460 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Nirav Commercials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,0 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Shutdown beendet: ATX etwas fester -- DAX wenig bewegt -- Märkte in Fernost mehrheitlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im frühen Handel mit Gewinnen, während das deutsche Börsenbarometer kaum vom Fleck kommt. An Asiens Börsen geht es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.